"فلاي دبي" لـ "الإمارات اليوم": طاقم الناقلة البديل هبط بـ "رحلة تل أبيب" بسلام في مطار تبوك

قال متحدث باسم شركة "فلاي دبي" لـ "الإمارات اليوم"، إن طاقم الشركة البديل الذي كان على متن رحلة الناقلة المتوجهة من دبي إلى تل أبيب غير مسار الطائرة وهبط بها بسلام في مطار تبوك في المملكة العربية السعودية.

وكانت "فلاي دبي"، قد قالت في بيان لها إن مشادة حدثت داخل قمرة القيادة على متن الرحلة FZ 1073، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون الدولي في 30 سبتمبر، وهبطت في مطار تبوك.

وأوضح المتحدث أنه في هذه المرحلة الأولية، لا تزال الأسباب والدوافع الكامنة وراء هذه الواقعة غير معروفة وتخضع لتحقيق رسمي. ونحث الجميع على الامتناع عن إطلاق تكهنات سابقة لأوانها ريثما تقوم السلطات بجمع الحقائق.