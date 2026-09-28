"فلاي دبي" تشارك في "معرض سورية للسفر"

تشارك "فلاي دبي" في الدورة الأولى من "معرض سورية للسفر للعام 2026"، والذي يُقام في دمشق خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر 2026.

ويقام الحدث تحت رعاية وزارة السياحة السورية، ويجمع نخبة من المتخصصين العالميين في قطاع السفر، وهيئات السياحة، وقادة قطاعات الطيران والضيافة، والمستثمرين، والمؤسسات الثقافية، لاستكشاف الفرص التجارية الجديدة في قطاعات السفر والسياحة والضيافة في البلاد.

وأفادت "فلاي دبي" في بيان اليوم، بأن مشاركتها بهذا المعرض تؤكد التزامها الراسخ تجاه السوق السورية ودورها في تعزيز طموحات الدولة التجارية والسياحية، وذلك من خلال تحسين الربط الجوي مع دبي والوجهات الدولية الرئيسة ضمن شبكتها الواسعة.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في "فلاي دبي"، حمد عبيد الله: "تعد سورية سوقاً استراتيجية مهمة لـ(فلاي دبي)، وتعكس مشاركتنا في (معرض سورية للسفر) التزامنا بدعم تعزيز الربط الجوي للبلاد ومسيرة التنمية طويلة الأمد فيها".

وأضاف: "تسهم رحلاتنا إلى دمشق وحلب وهما من أسرع الوجهات نمواً في شبكتنا في تقريب المسافات بين السوريين المقيمين في دولة الإمارات والمنطقة وبين عائلاتهم وأصدقائهم وفرص الأعمال، إضافة إلى تسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة. ونتطلع إلى العمل مع شركائنا في قطاع السفر والسياحة السوري لدعم التعافي المستمر للقطاع مع انفتاح البلاد مجدداً على العالم".

يذكر أن "فلاي دبي" كانت أول ناقلة وطنية تستأنف رحلاتها المباشرة إلى دمشق في يونيو 2025، حيث بدأت تشغيل رحلة يومية بين مطار دبي الدولي ومطار دمشق الدولي.

ومنذ ذلك الحين، رفعت الناقلة عدد رحلاتها لتصل إلى ثلاث رحلات يومية، ما يعكس استمرار الطلب على السفر بين البلدين. وفي يوليو من العام الجاري، وسّعت "فلاي دبي" حضورها في سورية من خلال إطلاق رحلات يومية مباشرة بين مطار دبي الدولي ومطار حلب الدولي بعد انقطاع دام نحو 14 عاماً. وتوفر هذه الخدمات روابط حيوية للمسافرين وقطاع الأعمال، حيث تربط سورية بأكثر من 125 وجهة ضمن شبكة "فلاي دبي" حول العالم انطلاقا من مركز الطيران في دبي.

وتأتي النسخة الأولى من "معرض سورية للسفر" في وقت يواصل فيه قطاع السياحة في سورية نموه وسط مؤشرات على تعافٍ مستدام، بدعم من زيادة تدريجية في أعداد الزوار خلال العام الماضي.

ويوفر الحدث منصة مخصصة للتواصل التجاري وبناء الشراكات الاستراتيجية، مسلطاً الضوء على الفرص التجارية ودور السياحة كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي.