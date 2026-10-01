فلاي دبي تعلن تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل بشكل مؤقت

قالت فلاي دبي إنه في أعقاب الحادث الذي وقع للرحلة FZ 1073 بتاريخ 30 سبتمبر، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، ستعلّق الناقلة رحلاتها من وإلى إسرائيل، وذلك إلى حين استكمال التحقيقات الجارية.

وأضافت الناقلة في بيان أن هذا التعليق المؤقت يأتي لإتاحة المجال أمام الجهات المختصة لمواصلة أعمالها والتحقق من جميع الحقائق والملابسات المتعلقة بالحادث.

وأكدت التزامها الكامل بدعم التحقيق الجاري، وبالحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمن في جميع عملياتها عبر شبكة وجهاتها. كما نواصل التنسيق بشكل وثيق مع الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية ومشغّلي المطارات، وسنواصل مراجعة قرار تعليق الرحلات مع توفر المزيد من المعلومات.

واعتذرت الناقلة للمسافرين الذين تأثرت خطط سفرهم نتيجة هذا التعليق، ونعمل على توفير الدعم اللازم وترتيب خيارات سفر بديلة حيثما أمكن.