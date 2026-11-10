فلاي دبي تستأنف رحلاتها المباشرة إلى ريغا وسالزبورغ وفيلنيوس في ديسمبر

أعلنت فلاي دبي، استئناف رحلاتها إلى كل من ريغا عاصمة لاتفيا، وسالزبورغ عاصمة النمسا، وفيلنيوس عاصمة ليتوانيا، اعتباراً من شهر ديسمبر المقبل.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الربط الجوي مع ثلاث من أبرز الوجهات الثقافية والترفيهية في أوروبا خلال موسم العطلات الشتوي.

ومن المقرر استئناف الرحلات إلى مطار ريغا الدولي اعتبارا من 11 ديسمبر المقبل، تليها الرحلات إلى مطار سالزبورغ "وولفانغ اماديوس موزارت "، ومطار فيلنيوس الدولي في 12 من الشهر نفسه.

وستشغل الناقلة ثلاث رحلات أسبوعياً إلى كل من هذه الوجهات انطلاقاً من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي.

وتعد هذه الوجهات اضافة الى جدول الرحلات الشتوي لفلاي دبي لتوفر للمسافرين من دولة الإمارات خيارات أوسع لزيارة المدن الأوروبية والاستمتاع بالوجهات الجبلية الشهيرة في جبال الألب.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي غيث الغيث، إن استئناف رحلات الناقلة إلى ريغا وسالزبورغ وفيلنيوس يعكس التزامها بتوسيع شبكتها في أوروبا وبخدمة الأسواق الرئيسية في المنطقة، موضحا أن هذه الوجهات توفر لعملاء فلاي دبي وصولاً مباشراً إلى عواصم غنية بالثقافة وتجارب شتوية فريدة ووجهات عالمية المستوى في جبال الألب.

وأضاف: "مع استمرارنا في توسيع شبكتنا فإننا نركز دائماً على زيادة خيارات السفر وتعزيز الربط الجوي بين أوروبا ودبي مركز الطيران العالمي".

من جانبه قال نائب أول الرئيس الاقليمي للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي جيهون أفندي، إن السفر خلال فصل الشتاء يمثل عامل رئيس للطلب عبر شبكة الناقلة، لافتا إلى أن كلا من ريغا وسالزبورغ وفيلنيوس توفر، بفضل مزيجها الفريد الذي يجمع بين المناظر الطبيعية الخلابة في جبال الألب والعمارة التاريخية، تجارب استثنائية لشرائح المسافرين المختلفة.

ووأضاف: "بفضل أسطولها الحديث، توفر فلاي دبي لمسافريها رحلات مريحة وتجربة سفر مصممة بعناية على متن الطائرة بالإضافة إلى إمكانية مواصلة رحلاتهم بسلاسة إلى أكثر من 120 وجهة ضمن شبكتنا العالمية".

ويعد استئناف الرحلات الى هذه الوجهات إضافة قيمة لنمو وتوسع شبكة الناقلة التي أطلقت مؤخرا رحلات إلى كل من حلب في سوريا وبانكوك في تايلاند وبنغازي في ليبيا وبوكارا في نيبال.

كما أعلنت الناقلة عن اسئتناف رحلاتها إلى مدينة سكوبيه في مقدونيا الشمالية اعتبارا من الأول من أبريل العام المقبل 2027.

وستكون الرحلات على هذه الوجهات ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات، ما يتيح للمسافرين الوصول إلى مئات الوجهات ضمن الشبكة المشتركة للناقلتين مع إمكانية الحجز بتذكرة واحدة وشحن الأمتعة مباشرة إلى الوجهة النهائية.

واعتباراً من 11 ديسمبر المقبل ستنطلق الرحلات المتجهة إلى ريغا من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي أيام الثلاثاء والجمعة والسبت، فيما سيتم اعتباراً من 12 ديسمبر، تسيير رحلات إلى فيلنيوس أيام الثلاثاء والخميس والسبت، وتشغيل الرحلات إلى سالزبورغ أيام الثلاثاء والخميس والسبت.