"فلاي دبي" أول ناقلة وطنية توفر رحلات دولية إلى بوكارا في نيبال

دشنت شركة "فلاي دبي" رحلاتها اليومية المنتظمة إلى مدينة بوكارا في نيبال، لتصبح بذلك أول ناقلة وطنية تشغل رحلات دولية مباشرة إلى هذه الوجهة التي تعد الثانية للشركة في نيبال بعد العاصمة كاتماندو.

وهبطت الرحلة الافتتاحية للناقلة، التي انطلقت من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي، في مطار بوكارا وسط استقبال تقليدي برشاشات المياه، ما يؤسس لأول رابط جوي مباشر بين دبي وغرب نيبال.

وتوفر بوكارا للمسافرين وصولاً مريحاً وسلساً إلى عاصمة سياحة المغامرات في البلاد والبوابة الرئيسية لسلسلة جبال أنابورنا، لترفع الناقلة بذلك عدد رحلاتها الأسبوعية إلى نيبال إلى 35 رحلة، مكملة رحلاتها الأربع اليومية إلى كاتماندو، ومُعززة قدراتها في نقل الركاب والشحن.

ونقلت "فلاي دبي" أكثر من 4.5 مليون مسافر من وإلى كاتماندو منذ عام 2009، حيث شكلت حركة الربط (الترانزيت) عبر شبكتها وشبكة "طيران الإمارات" نحو 65 بالمئة من إجمالي حركة المسافرين، ما يعكس التزام الناقلة بتعزيز الربط الجوي مع الأسواق غير المخدومة، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للسفر والتجارة والسياحة.

وعززت "فلاي دبي"، مع بدء الرحلات إلى بوكارا، مكانتها باعتبارها الناقلة التي تمتلك أوسع شبكة وجهات بين دبي وجنوب آسيا، بتشغيلها أكثر من 380 رحلة أسبوعياً إلى 20 وجهة في أفغانستان، وبنغلاديش، والهند، والمالديف، ونيبال، وباكستان، وسريلانكا.

وقال نائب الرئيس الأول الإقليمي للعمليات التجارية في "فلاي دبي" سودير سريدهاران، إن نيبال لطالما كانت وجهة محورية ضمن شبكة الناقلة، مشيراً إلى أن الهدف منذ إطلاق العمليات إلى كاتماندو قبل 17 عاماً تركز على توفير ربط مباشر وسهل مع دولة الإمارات.

وأضاف سريدهاران أن إطلاق الرحلات اليومية إلى بوكارا يعزز هذا الالتزام بإتاحة وصول مباشر إلى واحدة من أكثر الوجهات شعبية في جنوب آسيا لعشاق الترفيه والمغامرات، موضحاً أن التوسع نحو هذه المدينة يلبي الطلب المتزايد على خيارات السفر المباشرة إلى غرب نيبال، ويغني المسافرين عن عناء التنقلات المتعددة أو الرحلات البرية الطويلة.

وتندرج الرحلات الجديدة، التي انطلقت اعتباراً من 23 سبتمبر 2026، ضمن رحلات الرمز المشترك مع "طيران الإمارات"، ما يتيح للمسافرين من وإلى بوكارا إمكانية الوصول إلى أكثر من 140 وجهة عبر آسيا وأوروبا والأمريكيتين مروراً بدبي، مع مزايا حجز تذكرة واحدة وإنجاز إجراءات الأمتعة حتى الوجهة النهائية.

وتشمل أبرز وجهات الربط من نيبال عبر شبكة "فلاي دبي" كلاً من بوخارست، والدمام، وجدة، ومسقط، والرياض، بينما تعد لارنكا، ولشبونة، ولندن، ونيويورك، وفيينا من أهم الأسواق الرئيسية المغذية للرحلات ضمن شبكة "طيران الإمارات".