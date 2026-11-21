أعلنت شركة «فلاي دبي» إضافة خمس وجهات إلى شبكتها اعتباراً من ديسمبر المقبل، تشمل إطلاق رحلات مباشرة إلى مدن أكتاو وأتيراو في كازاخستان، وتيومين في روسيا، إلى جانب استئناف رحلاتها إلى شيمكنت في كازاخستان وسمرقند في أوزبكستان.

وذكرت الناقلة، في بيان أمس، أنها ستكون أول ناقلة وطنية تشغل رحلات مباشرة إلى أكتاو وأتيراو وتيومين، مشيرة إلى أن الوجهات الجديدة ستعزز شبكة رحلاتها في آسيا الوسطى وروسيا، وتوفر خيارات إضافية للمسافرين بين دبي وهذه الأسواق.

وستبدأ الرحلات إلى أتيراو اعتباراً من 18 ديسمبر، فيما تنطلق الرحلات إلى أكتاو وتيومين في 19 ديسمبر، بواقع رحلتين أسبوعياً لكل وجهة.

كما تستأنف الناقلة رحلاتها إلى شيمكنت في 25 ديسمبر بمعدل رحلتين أسبوعياً، وإلى سمرقند في 29 ديسمبر بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث، إن «الربط الجوي يمثل عنصراً محورياً في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والسياحة والسفر»، مشيراً إلى أن الناقلة تواصل توسيع شبكتها عبر فتح أسواق لا تحظى بخدمات جوية كافية، وتوفير مزيد من خيارات السفر أمام الأفراد والشركات.

وأضاف أن إطلاق الرحلات إلى أكتاو وأتيراو وتيومين، واستئناف الرحلات إلى شيمكنت وسمرقند، يأتي في إطار استراتيجية تطوير شبكة الوجهات، مدعوماً بنمو الأسطول والاستثمارات في خدمات المسافرين.

ومع إضافة الوجهات الجديدة، سترفع «فلاي دبي» عدد وجهاتها في كازاخستان إلى خمس، تشمل ألماتي وأستانا وأكتاو وأتيراو وشيمكنت، بواقع 38 رحلة أسبوعياً. كما ستخدم وجهتين في أوزبكستان، هما طشقند وسمرقند، بواقع 24 رحلة أسبوعياً.

وفي روسيا، سيرتفع عدد الوجهات التي تشغل الناقلة رحلات إليها إلى 12 وجهة، بإجمالي 123 رحلة أسبوعياً.

من جانبه، قال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، جيهون أفندي، إن «الوجهات الجديدة تستجيب للطلب على الرحلات المباشرة بين دبي وأسواق آسيا الوسطى وروسيا، خصوصاً مع اقتراب موسم السفر الشتوي، الذي يشهد زيادة في حركة المسافرين من رجال الأعمال والعائلات والسياح».

وأضاف أن الرحلات المباشرة تتيح للمسافرين الوصول إلى وجهاتهم من دون الحاجة إلى التوقف في محطات وسيطة أو تغيير الطائرات.