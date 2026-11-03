«فلاي دبي» تستأنف رحلاتها إلى سكوبيه في أبريل 2027

أعلنت شركة «فلاي دبي» استئناف رحلاتها إلى مدينة سكوبيه، عاصمة مقدونيا الشمالية، اعتباراً من الأول من أبريل 2027، بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً، لتعيد بذلك ربط دبي بالمدينة، وتوسّع شبكة وجهاتها في أوروبا إلى 34 وجهة.

وقالت الشركة إن الرحلات ستُشغّل أيام الإثنين والخميس والسبت، من المبنى رقم (3) في مطار دبي الدولي إلى مطار سكوبيه الدولي، على أن توفر خدماتها للمسافرين على درجتَي الأعمال والسياحية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث، إن «الربط الجوي يُمثّل ركيزة أساسية لمكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران»، مشيراً إلى أن الناقلة تعمل على ربط الأسواق التي تفتقر إلى رحلات مباشرة مع دبي، بما يتيح فرصاً جديدة للسياحة والتجارة والتبادل الثقافي.

من جانبه، قال نائب الرئيس الأول الإقليمي للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، جيهون أفندي، إن «أوروبا تُمثّل سوقاً مهمة ضمن استراتيجية شبكة الناقلة»، موضحاً أن استئناف الرحلات إلى سكوبيه يوفر خيارات سفر للمسافرين، بغرض السياحة والأعمال، وكذلك للمقدونيين المقيمين في أستراليا وآسيا.

وأضاف أن الشركة ستبدأ تشغيل ثلاث رحلات أسبوعياً، مع إمكانية زيادة الطلب على المسار، مستفيدة من خيارات التوقف في دبي ومواصلة السفر إلى وجهات أخرى عبر شبكة الناقلة، وبموجب اتفاقية الشراكة بالرمز المشترك بين «فلاي دبي» و«طيران الإمارات»، سيتمكن المسافرون إلى سكوبيه من الوصول، عبر محطة توقف في دبي، إلى وجهات ضمن الشبكة المشتركة للناقلتين.