ميل عن كل دقيقة.. "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" تكافئان المسافرين إلى دبي

أطلقت طيران الإمارات عرضاً ترويجياً جديداً يتيح لأعضاء برنامج الولاء "سكاي واردز طيران الإمارات" كسب ميل واحد مقابل كل دقيقة يقضونها في دبي، عند السفر على متن رحلات طيران الإمارات أو فلاي دبي، سواء لزيارة قصيرة ضمن رحلات التوقف أو الإقامة الطويلة.

وحددت طيران الإمارات الفترة من 21 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2026 للحجز والتسجيل في العرض، على أن تتم الرحلات خلال الفترة من 21 أكتوبر حتى 13 ديسمبر 2026، مع ضرورة التسجيل والاستفادة من العرض وحجز الرحلات عبر الموقع الإلكتروني لطيران الإمارات أو فلاي دبي.

ووفقاً لما نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني، يستهدف العرض الفترة التي تشهد فيها دبي، بين أكتوبر وديسمبر 2026، تنظيم عروض فنية حية وفعاليات رياضية ومهرجانات للتسوق.

كما دعت الشركة المسافرين إلى الاحتفاظ ببطاقات صعود الطائرة الخاصة بطيران الإمارات، للاستفادة من الخصومات والعروض الخاصة لدى شركائها في دبي، والتي تشمل التسوق، والمطاعم، والتجارب الترفيهية، وغيرها.