«طيران الإمارات»: زخم قوي في حجوزات موسم الشتاء

أكدت «طيران الإمارات» اختتام موسم الصيف بأداء فاق التوقعات، في وقت تستقبل فيه موسم الشتاء بزخم قوي في الحجوزات، بالتوازي مع مواصلة استثماراتها في الأسطول والمنتجات، وتوسيع شبكتها العالمية، ومنح المتعاملين مزيداً من المرونة في الحجوزات وتأمين شامل للسفر.

وكشفت الناقلة أنها نقلت خلال شهري يوليو وأغسطس 2026 أكثر من 8.6 ملايين مسافر مع الحفاظ على معدلات إشغال قوية للمقاعد عبر شبكتها، فيما يواصل الطلب ارتفاعه مع اقتراب موسم السفر الشتوي.

وأفادت «طيران الإمارات» بأن حجوزات موسم الشتاء، الذي يبدأ في أواخر أكتوبر، تسجل مؤشرات إيجابية. وتشمل الأسواق التي يتقدم فيها الطلب حالياً على مستويات العام الماضي كلاً من جنوب إفريقيا، والبرازيل، والهند، والبرتغال، ومصر، وغانا، وكولومبيا، والسعودية، وباكستان، إلى جانب نيبال عبر شراكة «طيران الإمارات» مع «فلاي دبي».

وذكرت «طيران الإمارات» أنه وصل على متن رحلات الناقلة في أواخر أغسطس وحده أكثر من نصف مليون مسافر، بنمو نسبته 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومع دخول موسم الشتاء تواصل شبكة «طيران الإمارات» توسعها من خلال إضافة وجهات جديدة وزيادة عدد الرحلات ونشر مزيد من أحدث طائراتها في عدد من الأسواق الرئيسة. وستنضم هلسنكي إلى شبكة «طيران الإمارات» اعتباراً من الأول من أكتوبر مع تشغيل الخدمة بطائرة «إيرباص A350» التي تخدم حالياً 30 وجهة انطلاقاً من دبي على أن يرتفع العدد إلى 36 وجهة بحلول نهاية العام، كما تزيد «طيران الإمارات» طاقتها على عدد من الخطوط لتلبية الطلب المتنامي، حيث ستحصل وجهات: أكرا، وطوكيو ناريتا، وهو تشي منه، وهانوي، على رحلة يومية ثانية، فيما ستتم ترقية إحدى الرحلات اليومية إلى دلهي لتشغيلها بطائرة «إيرباص A380».

وتوفر «طيران الإمارات» لعملائها الوصول إلى 1750 مدينة إضافية من خلال 168 «شراكة بالرمز» و«إنترلاين» والنقل متعدد الوسائط. وفي المتوسط يواصل أكثر من 13 ألفاً من متعاملي «طيران الإمارات» يومياً رحلاتهم إلى وجهاتهم على خدمات تشغلها شركات طيران شريكة.

الشراكة مع «فلاي دبي»

توفر شراكة «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» اليوم الوصول إلى أكثر من 214 وجهة في أكثر من 100 دولة، مع أكثر من 4600 خيار للربط عبر دبي. ويستطيع عملاء «طيران الإمارات» الوصول إلى أكثر من 100 وجهة ضمن شبكة «فلاي دبي»، فيما يمكن لمسافري «فلاي دبي» الوصول إلى أكثر من 140 وجهة ضمن شبكة «طيران الإمارات». ومنذ إطلاق الشراكة في عام 2017، نقلتا أكثر من 28 مليون مسافر عبر شبكتهما المتكاملة.