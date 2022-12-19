سعيد بن مكتوم يفتتح دوري التنس العالمي بمواجهة جوكوفيتش

انطلقت مساء أمس في دبي منافسات الدوري العالمي للتنس الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 19 الى 24 ديسمبر الجاري في قاعة كوكا كول أرينا بمشاركة 16 من لاعبي ولاعبات النخبة المصنفين بالمراكز الأولى للرجال والسيدات وفي مقدمتهم الصربي نوفاك جوكوفيتش والروسي الكسندر زفيريف ونيك كيروس وصيف بطولة ويمبلدون في الرجال، ووايجا سواتيك المصنفة رقم 1 للسيدات و والينا ريباكينا حاملة لقب بطولة ويمبلدون وسيمونا هاليب المصنفة رقم 1 في العالم سابقا، وغيرهم من اللاعبين واللاعبات الستة عشر الذين سيتم توزيعهم على 4 فرق كل فريق يضم 4 من اللاعبين من الجنسين.

وافتتح الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البادل ونجم التنس السابق فعاليات الحدث بلقاء استعراضي مع النجم نوفاك جوكوفيتش والتي تتضمن شوطا واحدا يقام بنظام كسر العادل من 7 نقاط فقط، كما قام الشيخ سعيد بن مكتوم بإجراء قرعة المباراة الرسمية الأولى للبطولة.

وحضر المباراة الاستعراضية ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، وأعضاء اللجنة المنظمة، وجماهير من مختلف الجنسيات.

وإلى جانب مشاركة نوفاك ديوكوفيتش الفائز بـ 21 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، ومن ضمنها تسعة ألقاب في بطولة أستراليا، ولقبين في بطولة فرنسا، وسبعة ألقاب في ويمبلدون، وثلاثة ألقاب في بطولة أمريكا، و خمسة ألقاب في نهائيات الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس، تتصدر اللاعبة إيغا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالمياً قائمة اللاعبات وفي رصيدها لقبي بطولة فرنسا المفتوحة وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة في عام 2022، وسيكون الى جوارهما اللاعب ألكسندر زفيريف الذي وصل إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي هذا العام، واللاعب نك كيرجيوس، و اللاعبة سيمونا هاليب، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، و إيلينا ريبكاينا، حاملة لقب الحالية في بطولة ويمبلدون، إلى مجموعة من النجوم العالميين.

وأقيمت في اليوم الأول 3 مباريات، حيث شهدت المباراة الأولى مواجهة البولندية إيغا شفيونتيك من فريق فريق كايتس أمام الفرنسية كارولين غارسيا من فريق النسور المصنفة 4 على العالم، وشهدت المباراة الثانية مواجهة الأسترالي نيك كيريوس من فريق النسور أمام الكندي فليكس أوجر الياسيم من فريق كايتس المصنف 6 على العالم، فيما شهدت المباراة الثالثة التي أقيمت بفئة الزوجي المختلط وتواجه فيها فريقا كايتس مع النسور، وضم فريق كايتس كل من الهندية سانيا ميرزا، والدنماركي هولغر رون المصنف 11 على العالم، فيما ضم فريق النسور كل من الكندية بيانكا أندريسكو، والهندي روهان بوبانا.

فيما ستقام اليوم ثلاث مباريات، حيث يواجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش ممثلًا فريق فالكونز مع الألماني ألكسندر زفيريف ممثلًا فريق الصقور، كما تلعب البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة 5 على العالم ممثلة فريق فالكونز ضد الكازخية الروسية يلينا ريباكينا المصنفة 21 على العالم التي تمثل فريق الصقور، وفي مباراة الزوجي المختلط يلعب كل من البلغاري غريغور ديمتروف المصنف 28 على العالم، والإسبانية بولا بادوسا غيبرت المصنفة 13 على العالم ممثلين فريق فالكونز، أمام كل من النمساوي دومينيك ثيم، والإستونية أنيت كونتافيت التي وصلت إلى التصنيف 2 على العالم هذا العام.