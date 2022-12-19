العربي يستغني عن المدرب الإدريسي

اعلن نادي العربي في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن التوصل لاتفاق مع المدرب المغربي بدرالدين الإدريسي يترك بموجبه عمله كمدير فني للفريق الاول لكرة القدم في الموسم الحالي لدوري الدرجة الاولى على ان يتم الاعلان عن المدير الفني الجديد في وقت مقبل.



وتوجهت ادارة النادي بالشكر والتقدير ديو للمدرب الادريسي متمنية له التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة.



وكان فريق العربي قد تعرض لخسارة قاسية امام فريق العروبة بنتيجة (7-3) في الجولة الماضية لدوري الدرجة الاولى