«العميد» يسعى للعودة إلى سكة الانتصارات من بوابة دبا

يستضيف النصر اليوم دبا في انطلاق الجولة 11 من دوري أدنوك المحترفين على استاد آل مكتوم بنادي النصر، الساعة 16:45، مع عودة دورينا من جديد بعد توقف دام 37 يوماً بسبب بطولة كأس العالم، ويبحث الفريقان عن الفوز للهروب من شبح الهبوط، خصوصاً فريق النصر الذي يتواجد في موقف لا يحسد عليه بسبب البداية الأسوأ في تاريخه بعد مرور 10 جولات وحصوله على ست نقاط فقط.

ويسعى كذلك دبا لتحسين وضعه بعد أن فشل في تحقيق أي فوز، إذ لم يجمع سوى نقطة واحدة أبقته في المركز الأخير. ويخوض النصر موسماً صعباً، حيث تمت إقالة الجهاز الفني السابق، ولايزال الفريق يبحث عن فوز يقربه من فرق الوسط.

وخاض النصر مباراتين أخيراً أمام الظفرة، ونجح في الفوز ذهاباً وإياباً، لينجح في الوصول إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وهذه النتيجة قد تسهم في رفع معنويات اللاعبين من أجل العودة إلى سكة الانتصارات في بطولة الدوري.