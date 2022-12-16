الشارقة يبلغ نصف نهائي الكأس على حساب خورفكان

صعد فريق الشارقة إلى الدور نصف النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إثر تعادله خارج ملعبه مساء اليوم أمام مستضيفه خورفكان بنتيجة 1-1، مستفيداً من فوزه في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ليحصد "الملك" البطاقة الثالثة، ويضرب بذلك موعداً نارياً مع الجزيرة في المربع الذهبي.

وخلال المواجهة رفض الشارقة الاعتماد على نتيجة الذهاب التي كانت كفيلة بحصوله على بطاقة التأهل، إذ رمى بثقله هجومياً وكان الطرف الأفضل وسجل هدف التقدم في الدقيقة 2+45، الذي صعب مهمة أصحاب الأرض الذين جاء هدفهم في الدقيقة 67 بالنيران الصديقة، بعد أن سجل مدافع الشارقة ماركوس فينيسيوس بالخطأ في مرماه.