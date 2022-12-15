تأهل الجزيرة والنصر إلى نصف نهائي كأس الرابطة

تأهل الجزيرة إلى الدور نصف النهائي من كأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم»، اليوم، على حساب ضيفه شباب الأهلي أثر فوزه عليه بركلات الترجيح 5-4 عقب نهاية مباراة الإياب بالتعادل 2-2 وهي النتيجة نفسها التي انتهى عليها لقاء الذهاب في استاد راشد في دبي، ليحتكم الفريقان للركلات التي ابتسمت لـ«فخر أبوظبي» الذي سيواجه المتأهل من لقاء خورفكان والشارقة.

بدوره، نجح النصر في حصد بطاقة التأهل للمربع الذهبي للمرة الخامسة في تاريخه والرابعة في آخر أربع سنوات وذلك على حساب منافسه الظفرة بعد أن كرر فوزه إياباً في دبي بنتيجة 2-1 عقب الانتصار ذهاباً 3-صفر، ليضمن بذلك بطاقة التأهل بالفوز في مجموع المباراتين 5-1، فيما سينتظر المتأهل من لقاء الوحدة والعين.

وتختتم مواجهات نصف النهائي الجمعة، إذ يأمل فريق الشارقة الباحث عن لقبه الأول في المسابقة في تجاوز عقبة مستضيفه خورفكان حينما يحل ضيفاً عليه في الساعة 04:45 من عصر اليوم على استاد صقر بن محمد القاسمي في مواجهة صعبة للطرفين، وكان «الملك» قد حقق فوزاً غير مطمئن في لقاء الذهاب بهدف نظيف.

وتشهد المواجهة الثانية «كلاسيكو» مشتعل بين الوحدة وضيفه العين في الساعة 07:30 على استاد آل نهيان، وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بالتعادل السلبي ويمني «العنابي» النفس بتجاوز منافسه لضمان البقاء في مسابقتين بعد خروجه من كأس رئيس الدولة، بينما في المقابل يهدف «الزعيم» لتجاوز أصحاب الأرض للبقاء منافساً على كل الجبهات.