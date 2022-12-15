النصر يواجه الظفرة.. والجزيرة وشباب الأهلي في «كلاسيكو الكأس»

يستقبل النصر الساعة 4:45 عصر اليوم على استاد زعبيل، ضيفه الظفرة في إياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، فيما تشهد الأمسية لقاء من العيار الثقيل الذي ينطلق الساعة 7:30 على استاد محمد بن زايد في مباراة كلاسيكية بين الجزيرة وضيفه شباب الأهلي.

وفي المباراة الأولى، يدخل «العميد» اللقاء وهو منتشٍ بفوزه الكبير في الذهاب خارج ملعبه بثلاثية نظيفة منحته فرصة خوض لقاء اليوم بأريحية كبيرة، وبدوره يتمسك «الضيوف» بحظوظهم رغم صعوبة المهمة.

في المقابل تعادل الجزيرة وشباب الأهلي 2-2 ذهاباً، وستكون مباراة اليوم مفصلية للجانبين، لكن النتائج التاريخية بينهما تثبت أن المباراة ستكون مثيرة. وتختتم المباريات غداً حين يخرج الشارقة لمواجهة خورفكان الساعة 4:45 عصراً، فيما يستقبل الوحدة العين «حامل اللقب» الساعة 7:30 في مباراة قمة.

مباريات اليوم

- 16:45 النصر x الظفرة.

- 19:30 الجزيرة x شباب الأهلي.