دوري «الهواة» يُستأنف غداً.. ومواجهات قوية لأصحاب مراكز القمة

تستأنف مساء غدٍ منافسات دوري الدرجة الأولى، بعد فترة التوقف التي تزامنت مع كأس العالم، وذلك بإقامة أربع مباريات ضمن الجولة 13 يلعب فيها الرمس مع «سيتي»، ومسافي مع «جلف إف سي»، ويلعب أيضاً الجزيرة الحمراء مع بينونة والعربي مع العروبة.

وتستكمل المنافسات السبت بأربع مباريات أخرى ويلعب فيها التعاون مع دبا الحصن والذيد مع حتا، ومصفوت مع الإمارات، والحمرية مع الفجيرة. وستخوض الفرق التي تتواجد في مراكز المقدمة مبارياتها خارج ملعبها في تحدٍّ صعب لها للحفاظ على مواقعها. ويتربع دبا الحصن على صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة يليه حتا بـ23 نقطة، ثم الجزيرة الحمراء وفريق الصقور بـ21 نقطة.

وتبرز إلى الواجهة مباراة التعاون مع دبا الحصن، بينما ستكون مواجهة الذيد مع حتا في غاية الصعوبة على الفريقين البارزين في الموسم الجاري.