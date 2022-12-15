سباق «أفضل زمن» يدشّن ختام «الفورمولا1» في الشارقة

يدشن سباق السرعة (كسر الكيلو)، اليوم، المنافسات الرسمية في الجولة الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا1»، المقامة على بحيرة خالد في إمارة الشارقة، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وتنظمها حتى الأحد المقبل هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بمشاركة نخبة من أبطال العالم.

وتأتي الجولة الختامية للزوارق السريعة «الفورمولا1»، ضمن أسبوع الشارقة للبطولات العالمية، وتتكون من جولتين، تمنح كل منها البطل الفائز في السباق الرئيس 20 نقطة، على أن يدشن سباق السرعة المنافسات الرسمية للجولة الأولى (الطريق إلى الشارقة- جائزة الشارقة الكبرى لزوارق «الفورمولا1»)، في سباق يتحدد من خلال أفضل زمن مسجل ترتيب المنطلقين في السباق الرئيس الأول يوم غدٍ، على أن يقام سباق السرعة الثاني الخاص بجولة (الطريق إلى الشارقة – جائزة الشرق الأوسط الكبرى لزوارق «الفورمولا1») صباح الأحد المقبل، وتحدد نتائجه ترتيب المنطلقين في السباق الرئيس الثاني الذي يقام عصر اليوم ذاته (الأحد)، متبوعاً بمراسم التتويج.

ويتصدر سائقا فريق أبوظبي للزوارق السريعة، المشهد الختامي لبطولة العالم، حيث يتصدر «زورق أبوظبي 6» بقيادة الأميركي شون تورنتي ترتيب بطولة العالم برصيد 64 نقطة، متبوعاً بزميله في الفريق وقائد «زورق أبوظبي 5» ثاني القمزي برصيد 55 نقطة، في فرصة سانحة لكلا السائقين في المنافسة بقوة على لقب بطل العالم، إلا أن طموحاتهم تصطدم بوجود بطل العالم الحالي السويدي جوناس آندرسون قائد «زورق رقم 1» الذي يحتل المرتبة الثالثة في الترتيب العام للبطولة برصيد 46 نقطة، والطامح لتحقيق فائدة قصوى من خوض سباقين متتاليين، والاستفادة من 40 نقطة متاحة بهدف الحفاظ على لقبه.