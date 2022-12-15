«دولية الفجيرة للخيل العربي» تنطلق اليوم

تنطلق عند الثانية من ظهر اليوم فعاليات النسخة السابعة من بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وتستمر ثلاثة أيام في الساحة المجاورة لقلعة الفجيرة، وتبلغ قيمة جوائزها أربعة ملايين درهم. وتستقطب البطولة 360 خيلاً من أنقى السلالات العربية، منها 13 خيلاً دولياً تتنافس على جائزة سيف الفجيرة الذهبي، وجائزة أفضل رأس، وأفضل خيل في الفئة. وتتضمن المنافسات إقامة 17 شوطاً على مدى الأيام الثلاثة بمشاركة فئات الأمهار، المهرات، الأفراس، والفحول، وجميعها من عمر سنة إلى أربع سنوات فما فوق. وأكد رئيس اللجنة المنظمة، سالم الزحمي، أن هناك فرقاً كبيراً بين البطولات الماضية التي كانت تنظم في الفجيرة والنسخة الجديدة بمسماها الدولي، بدءاً من الجوائز المالية، مروراً بالمنافسة القوية بين المرابط المحلية والدولية، إضافة إلى وجود لجنة دولية من نخبة الحكام من تصنيف الفئة الأولى ستدير المنافسات.

وأشار إلى أنه من ضمن شروط المشاركة في البطولة أن يكون الخيل قد أحرز أحد المراكز الثلاثة الأولى بالبطولات الخمس التي تنظم داخل الدولة.