أبوظبي تتوج «هيوشان» بطلاً للعالم لكرة السلة الثلاثية

تُوج فريق يوبي هيوشان الصربي بلقب بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية، التي اختتمت منافساتها، مساء أول من أمس، في ياس باي الواجهة البحرية الأحدث في أبوظبي، والتي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة على مدار يومين، بمشاركة 12 فريقاً مثلوا نخبة فرق العالم في كرة السلة الثلاثية.

وأحرز فريق يوبي هيوشان اللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق فيينا النمساوي بنتيجة 18-21 بعد مباراة قوية ومثيرة شهدت ندية كبيرة من الفريقين، وتسلم الفريق الفائز الجائزة من مدير تنفيذي قطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي طلال الهاشمي، بحضور المدير الإداري في الاتحاد الدولي لكرة السلة أليكس سانشيز.

وحصل لاعب فريق يوبي هيوشان، ماركو برانكوفيتش، على لقب أفضل لاعب في البطولة، وتسلم الجائزة من مدير تنفيذي قطاع التخطيط الاستراتيجي في مجلس أبوظبي الرياضي أحمد الحوسني.

كما حصد بيوتر جرابوفسكي البولندي جائزة تحدي الرميات من خارج القوس وتسلم الجائزة من مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي سهيل العريفي، بعد أن قدم عروضاً أبهرت الحضور الجماهيري الكبير الذي حضر لمتابعة اليوم الختامي من البطولة.

الجدير بالذكر أن جولات بطولات كرة السلة الثلاثية انطلقت منذ سبعة أشهر، وجابت 11 مدينة حول العالم، وشهدت إقامة أكثر من 440 مباراة في كرة السلة، وتحقيق الفرق المشاركة آلاف النقاط، لتصل الفرق المؤهلة في محطتها الأخيرة إلى أبوظبي للمنافسة وتحقيق لقب الموسم.

وحصل الفائز بالمركز الأول على 40 ألف دولار والثاني 30 ألف دولار والثالث 22 ألف دولار والرابع 16 ألف دولار والخامس 10 آلاف دولار والسادس ستة آلاف دولار.