أرسنال يبحث عن التتويج بكأس سوبر دبي في مواجهة ميلان

يبحث فريق أرسنال اليوم (متصدر الدوري الإنجليزي) عن التتويج بلقب كأس سوبر دبي 2022، عندما يواجه فريق إي سي ميلان الإيطالي عند السادسة من مساء اليوم في استاد آل مكتوم بنادي النصر، وهي المباراة الثانية لأرسنال والأولى لميلان، الذي وصل صباح أول من أمس، إلى دبي من أجل خوض مباراتين عالميتين أمام الأرسنال اليوم وليفربول يوم الجمعة المقبل في مواجهة منتظرة ستجمع النجم المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي، مع هداف إي سي ميلان النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

ويتصدر أرسنال ترتيب فرق البطولة بأربع نقاط، وهو رصيد ليون الفرنسي نفسه ولكن الأخير أنهى مباراتيه في البطولة، على عكس الأرسنال الذي يتبقى له مباراة اليوم وفي حال نجح في الفوز في المباراة وركلات الجزاء الترجيحية الإجبارية بعد المباراة يكون قد ضمن التتويج باللقب.

وشهدت البطولة حتى الآن فوز أرسنال على ليون بثلاثية نظيفة، كما فاز الفريق في ركلات الجزاء الترجيحية ليحصد النقطة الرابعة، وفي المباراة الثانية عوض ليون خسارته وفاز على ليفربول بنتيجة 3-1، كما فاز بركلات الجزاء الترجيحية، ليحصد هو الآخر أربع نقاط، لكنه أنهى مبارياته في البطولة.

وخاض فريق ميلان أول تدريباته في دبي عقب وصوله مباشرة من أجل الاستعداد لمباراة اليوم، ومن المتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، ونشر حساب الفريق الرسمي في «تويتر» صور وصول البعثة إلى دبي، وأيضاً لقطات من التدريب الأول للفريق وسط اهتمام كبير من اللاعبين وتركيز في التدريبات، ومن المتوقع أن يخوض الفريق مباراة اليوم بقائمة مكتملة على رأسها النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

كما نشر حساب نادي أرسنال في «تويتر» أيضاً عدداً من الفيديوهات والصور أثناء خوض الفريق لتدريباته اليومية عقب ختام المباراة الأولى أمام ليون والاستعداد لمباراة اليوم أمام ميلان.

وتضم البطولة أربعة فرق يلعب كل فريق مباراتين، وفي حال الفوز بالمباراة يحصل الفائز على ثلاث نقاط، ثم يخوض الفريقان ركلات ترجيح عقب المباراة يحصل الفائز فيها على نقطة أيضاً تضاف إلى رصيد الفريق في جدول الترتيب.

كلوب يشيد بفكرة تنظيم البطولة

أشاد مدرب فريق ليفربول، الألماني يورغن كلوب، بفكرة البطولة الدولية الودية وبمباراة فريقه أمام ليون الفرنسي، وأكد أنها كانت فرصة جيدة لإعداد اللاعبين قبل المباريات المهمة المقبلة، كما أنها فرصة لاختبار عدد من اللاعبين الصاعدين أيضاً، مشيراً إلى سعادته بعدم وجود أي إصابات في المباراة الأولى، مؤكداً أنه سيعتمد على الأسلوب نفسه في المباراة المقبلة أيضاً أمام ميلان لتجربة عدد كبير من اللاعبين الصاعدين بالفريق.

وشهدت مباراة ليفربول وليون حضوراً جماهيرياً كبيراً في استاد آل مكتوم وصل إلى 15 ألف مشجع.