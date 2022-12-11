محمد عبد الله حكماً رابعاً في قمة الارجنتين وكرواتيا

عين الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم تحكيم بقيادة الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو لإدارة مباراة منتخبي الأرجنتين وكرواتيا يوم بعد غد الثلاثاء ضمن الدور نصف النهائي لكأس العالم 2022 في قطر، ويضم طاقم تحكيم المباراة الحكم الدولي الإماراتي محمد عبد الله حسن حكما رابعاً، علما أن محمد عبد الله كان قد عين أيضا حكماً رابعاً في مباراة منتخبي فرنسا وانجلترا في الدور ربع النهائي التي إنتهت بفوز فرنسا 2-1 وتأهلها للدور نصف النهائي أمام منتخب المغرب.

يذكر أن طاقم التحكيم الإماراتي بقيادة محمد عبد الله حسن والمساعدين محمد أحمد الحمادي وحسن المهري سبق أن أدار مباراة منتخبي إسبانيا وكوستاريكا والكاميرون وصربيا.