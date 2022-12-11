الوصل يفوز على "العميد" في دوري السلة

فاز فريق السلة في نادي الوصل على ضيفه وجاره النصر بفارق 15 نقطة وبنتيجة (76-51)، في مباراة جمعتهما أمس، في ختام الجولة العاشرة من الدور التمهيدي لبطولة الدوري العام. واستهلت الجولة مساء الجمعة الماضي، بإقامة مباراتين، نجح خلالها الشارقة في تسجيل نتيجة عريضة بفوزه على جاره البطائح بواقع (107-85)، وانتزاع شباب الأهلي انتصارٍ مستحق على ضيفه الوحدة (91-76).

وحافظ الشارقة على صدارة الترتيب العام بفارق 17 نقطة، بفارق النقطة الواحدة عن شباب الأهلي، وليتقدم الوصل إلى المركز الثالث برصيد 14 نقطة، فيما تراجع النصر إلى المركز الرابع برصيد 13 نقطة، وليحافظ الوحدة والبطائح على شراكتهما في المركز الخامس برصيد 11 نقطة لكل منهما، بفارق الثلاثة نقاط عن الظفرة متذيل الترتيب والذي خضع لمرحلة الراحة في الجولة الحالية.