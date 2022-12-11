منتخب السباحة إلى بطولة العالم في ملبورن

غادرت بعثة المنتخب الوطني للسباحة للمشاركة في بطولة العالم للسباحة «المجرى القصير 25»، والمقامة في ملبورن بأستراليا خلال الفترة من 13 حتى 18 ديسمبر الجاري. وضمت بعثة المنتخب المدرب الوطني مروان الحتاوي، إضافة إلى السباحين عمر الحمادي وسالم غالب.

وأكد عضو لجنة تسيير الأعمال رئيس لجنة المنتخبات يوسف الأحمد، لـ«الإمارات اليوم»، أن «المنتخب استعد جيداً للمشاركة في البطولة، إذ شاركوا خلال الفترة الماضية في عدد كبير من البطولات التي أقيمت في مجمع حمدان الرياضي بدبي من أجل الاستعداد والمنافسة القوية مع جنسيات مختلفة استعداداً للمشاركة في البطولة العالمية، التي يسعى من خلالها سباحونا لتحسين أرقامهم في خطوة مهمة من أجل الإعداد للمحطات والبطولات المقبلة».

من جانبه أكد رئيس لجنة المنتخبات أن سالم غالب سيشارك في سباقين هما 100 متر حرة و100 متر فراشة، أما عمر الحمادي فسيشارك في سباقي 50 و100 متر صدر.