نادي الثقة للمعاقين يستقبل وفداً من فلسطين

استقبل نادي الثقة للمعاقين بالشارقة وفداً من وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، لبحث تعزيز أواصر التعاون المشترك بينهما وتبادل المعرفة والمعلومات والخبرة.

ضم الوفد الفلسطيني كلاً من مستشار وزير التنمية الاجتماعية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بسام صايل، ومدير العلاقات العامة بالوزارة عرفات أبورأس. وكان في استقبال الوفد الفلسطيني نائب رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين كلثم عبيد، وأعضاء مجلس إدارة النادي

من جانبها أكدت نائب رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين كلثم عبيد، أن الفضل في إنشاء هذا الصرح الكبير يرجع إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أمر بإنشاء النادي ودعمه اللامحدود لكل أبنائه من ذوي الإعاقة.