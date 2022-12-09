8 جياد تطارد لقب «القرهود سبرينت» في ميدان اليوم

تطارد ثمانية جياد من نجوم سباقات السرعة، اليوم، لقب بطولة «القرهود سبرينت» لمسافة 1200 متر رملي، المقامة في الشوط الخامس والرئيس، ضمن الأمسية الخامسة من سباقات مضمار ميدان العالمي في موسمه الجديد.

ويتضمن السباق الذي ينظمه نادي دبي لسباق الخيل، وترعى أشواطه السبعة «موانئ دبي العالمية»، بإجمالي جوائز تبلغ 683 ألفاً و500 درهم، تنافس على ألقابها 69 من صفوة الجياد المحلية والدولية.

وتستهل الأمسية في السادسة مساءً، بالشوط الافتتاحي المخصص للجياد العربية الأصلية لمسافة 1200 متر رملي، والبالغة جوائزه 80 ألف درهم، قبل أن تواصل الإثارة طريقها نحو الشوط الخامس والرئيس «القرهود سبرينت» المصنف ضمن فئة سباقات «ليستد»، بإجمالي جوائز تبلغ 132 ألفاً و500 درهم.