شباب الأهلي يتخطى الوحدة ويبلغ ثمن نهائي الكأس

فاز شباب الأهلي على الوحدة أمس بهدف دون رد في دور الـ32 من مسابقة كأس رئيس الدولة، على استاد راشد بنادي شباب الأهلي في دبي، ليتأهل «فرسان دبي» لمواجهة الإمارات في ثمن النهائي.

وشهد الشوط الأول أداءً ضعيفاً من الفريقين، ما أسهم في غياب الفرص الخطرة على المرميين، إذ كان أبرز فرصتين من كرة عرضية وصلت إلى وليد عباس الذي لمسته الكرة وخرجت إلى خارج المرمى (16)، بينما سدد طحنون الزعابي ركلة حرة مباشرة علت العارضة في أبرز فرص الوحدة (29).

وتحسن أداء شباب الأهلي في الشوط الثاني، وكاد الأرجنتيني كارتابيا يحرز الهدف الأول من تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة تصدى لها الحارس راشد علي (49)، أما الوحدة فاعتمد على الهجمات المرتدة وانطلاقات البرازيلي بيدرو والمصري أحمد رفعت وطحنون الزعابي.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71 بتوقيع وليد عباس، بعدما تلقى كرة عرضية من كارتابيا ومررها يحيى الغساني، وقابلها عباس بتسديدة قوية في المرمى، ورغم محاولات التعادل من الوحدة، فإن المباراة انتهت لصالح شباب الأهلي.

الوصل وكلباء إلى دور الـ 16

تأهل الوصل لمواجهة الفجيرة في ثمن النهائي، عقب فوزه على ضيفه مسافي أمس بثلاثة أهداف دون رد، إذ أحرز أهداف الوصل البرازيلي أوليفيرا والأرجنتيني شانكلاي وعلي صالح. في المقابل جاء تأهل كلباء على حساب الذيد بستة أهداف مقابل هدفين، وسجل لكلباء ملابا وبيسا (هدفين) وسيسالدو ولياندرو وأحمد عامر، فيما سجل هدفي الذيد الحساني والكساندر.

4 مباريات اليوم في ختام دور الـ 32

تقام مساء اليوم أربع مباريات في ختام دور الـ32 من مسابقة الكأس، إذ يلتقي في المباراة الأولى العين مع دبا الساعة 16:45 على استاد هزاع بن زايد في العين، وفي المباراة الثانية يستضيف بني ياس مصفوت الساعة 16:45 على استاد بني ياس، ويتواجه في الثالثة العربي مع عجمان الساعة 19:30 على استاد نادي الإمارات، ويلتقي في الرابعة العروبة مع خورفكان الساعة 19:30 على استاد نادي الفجيرة.