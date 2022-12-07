شباب الأهلي يتخطى الوحدة ويضرب موعدا مع "الصقور" في ثمن نهائي الكأس

فاز شباب الأهلي على الوحدة اليوم بهدف دون رد في دور الـ 32 من مسابقة كأس رئيس الدولة، على استاد راشد بنادي شباب الأهلي في دبي، ليتأهل "فرسان دبي" لمواجهة الإمارات في ثمن النهائي.

وشهد الشوط الأول أداءا ضعيفا من الفريقين ما أسهم في غياب الفرص الخطرة على المرميين، إذ كانت أبرز فرصتين من كرة عرضية وصلت إلى وليد عباس الذي لمسته الكرة وخرجت إلى خارج المرمى (16)، بينما سدد طحنون الزعابي ركلة حرة مباشرة علت العارضة في أبرز فرص الوحدة (29).

وتحسن أداء شباب الأهلي في الشوط الثاني، وكاد الأرجنتيني كارتابيا يحرز الهدف الأول من تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة تصدى لها الحارس راشد علي (49)، أما الوحدة فاعتمد على الهجمات المرتدة وانطلاقات البرازيلي بيدرو والمصري أحمد رفعت وطحنون الزعابي.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71 بتوقيع وليد عباس، بعدما تلقى كرة عرضة من كارتابيا ومررها يحيى الغساني، وقابلها عباس بتسديدة قوية في المرمى، ورغم محاولات التعادل من الوحدة لكن المباراة انتهت لصالح شباب الأهلي.

في جانب آخر تأهل الوصل لمواجهة الفجيرة في ثمن النهائي، عقب فوزه على ضيفه مسافي بثلاثة أهداف دون رد، إذ أحرز أهداف الوصل البرازيلي أوليفيرا والأرجنتيني شانكلاي وعلي صالح.في المقابل جاء تأهل كلباء على حساب الذيد بستة أهداف مقابل هدفين، وسجل لكلباء ملابا ودانييل بيسا (هدفين) وسيسالدو ولياندرو وأحمد عامر، فيما سجل هدفي الذيد الحساني والكساندر.