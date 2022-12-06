النصر يهزم «سيتي» بخماسية ويتأهل لمواجهة الشارقة

تواصلت أمس، مباريات دور الـ32 لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، إذ حقق النصر فوزاً كبيراً على فريق سيتي بخمسة أهداف نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، وفي المباراة الثانية التي استضافها استاد الشارقة فاز البطائح على الجزيرة الحمراء 3-صفر، فيما شهدت المباراة الثالثة التي جمعت بين الفجيرة وحتا على استاد الفجيرة فوز الفجيرة 2-1، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وبهذه النتائج يتأهل كل من النصر والبطائح والفجيرة إلى دور الـ16 في البطولة ليلحقا بذلك بفريقي الجزيرة والإمارات أول المتأهلين لهذا الدور.

وقدم فريق النصر مباراة كبيرة أمام فريق سيتي بعدما أنهى الشوط الأول بأربعة أهداف نظيفة، فيما أضاف الهدف الخامس في الشوط الثاني.

افتتح النصر التسجيل في المباراة مبكراً عن طريق اللاعب المغربي عادل تعرابت في الدقيقة الأولى كأسرع هدف في البطولة حتى الآن، وسجل اللاعب البرتغالي أنطونيو خوسيه «توزي» الهدف الثاني «30» وأضاف عبدالله أنور الهدفين الثالث «38» والرابع «40»، وسجل عمر جمعة الهدف الخامس للنصر «55»، وسيواجه النصر فريق الشارقة في الدور الـ16.

وعلى صعيد مباراة البطائح والجزيرة الحمراء فاز البطائح بثلاثة أهداف نظيفة سجلها سواريز «13» وجواو بيدرو «84» من تسديدة قوية، وأضاف اللاعب الكاميروني اناتول أبانغ الهدف الثالث «94»، وسيواجه البطائح فريق الذيد في دور الـ16.

ولجأ فريقا الفجيرة وحتا إلى الأشواط الإضافية بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل منهما، حيث سجل لفريق الفجيرة محمد عادل 12 وسجل لفريق حتا البرازيلي كوتينهو 23، وفاز الفجيرة بالمباراة بنتيجة 2-1 ليلتقي مع الفائز من مواجهة مسافي مع الوصل.

3 مباريات في اليوم الثالث

تُقام اليوم ثلاث مباريات تجمع الأولى فريق التعاون مع الحمرية عند الساعة 16:35 على استاد نادي الإمارات، فيما يلتقي في المباراة الثانية فرسان هيسبانيا مع غلف إف سي عند الساعة 16:40 على استاد نادي الإمارات، وتجمع المباراة الثالثة الظفرة مع بينونة عند الساعة 16:50 على استاد حمدان بن زايد آل نهيان بنادي الظفرة.