أرسنال يتدرّب في ملعب النصر استعداداً لـ «سوبر دبي»

وصلت بعثة فريق أرسنال الإنجليزي التي تضم 27 لاعباً والجهازين الإداري والفني للفريق إلى مطار آل مكتوم، أمس، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس سوبر دبي، التي تُقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في استاد آل مكتوم بنادي النصر بين 8 و16 الجاري، بمشاركة ليفربول الإنجليزي وأي سي ميلان الإيطالي وأولمبيك ليون الفرنسي.

وكان في استقبال الفريق رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة أحمد خوري، ومدير البطولة محمد العور.

ورحّب أحمد خوري بالوفد في دانة الدنيا دبي، متمنياً له مشاركة مميزة في بطولة كأس سوبر دبي، مؤكداً في تصريحات صحافية: «مشاركة فريق كبير بحجم فريق أرسنال الإنجليزي تثري البطولة، وتضيف لها الكثير على الصعيدين الفني والجماهيري في بطولة استثنائية بكل المقاييس وستكون علامة فارقة في المشهد الرياضي العالمي».

وأجرى أرسنال أول حصة تدريبية له تحت قيادة مدربه الإسباني ميكل ارتيتا في نادي النصر، الذي سيستضيف معسكر الفريق اللندني التدريبي طوال فترة تواجده في دبي، وذلك في إطار تحضيراته لمباراته الأولى أمام ليون يوم بعد غدٍ بمشاركة اللاعب المصري محمد النني والنرويجي مارتن أوديغارد وبقية لاعبي الفريق.