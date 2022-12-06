فوز خورفكان والحمرية ومليحة في دوري الصالات

شهدت منافسات الجولة العاشرة لدوري كرة قدم الصالات التي أقيمت أول من أمس، فوز الحمرية على الشارقة 3- صفر، سجل الأهداف البرازيلي اندرسون جوستافو (هدفان) وهاشم زراع، وتجمد رصيد الشارقة عند 15 نقطة، بينما أصبح رصيد الحمرية 14.

وفي مباراة ثانية فاز خورفكان على ضيفه اتحاد كلباء 6-1 حيث سجل لـ«النسور» كل من البرازيليين لوكاس نونيس واندري مارتينيز وفينيكيوس ناسيمينتو وخالد الشوكة وأحمد الشحي وهيثم الشاعر، وسجل لكلباء حمد البلوشي.

وأصبح رصيد خورفكان 14 نقطة، واتحاد كلباء ثلاث نقاط.

وفاز مليحة على البطائح 2-1، وسجل لمليحة البرازيلي ابريل دي ابرو، وللبطائح البرازيلي دانييل نيتو، وبات رصيد البطائح 14 نقطة، ومليحة 13.