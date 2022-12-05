بحث تحضيرات بطولة العرب للدراجات

عقدت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للدراجات، التي ستقام في الإمارات من 17 إلى 27 الجاري في الشارقة، اجتماعها الأول في مقر اتحاد الدراجات بالشارقة، وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بالبطولة، التي ستكون في فئات الطريق، الدراجات الجبلية، ذوي الإعاقة، وذلك للرجال والإناث، إضافة إلى فئات الشباب والشابات، بمشاركة واسعة قد تصل إلى 15 دولة عربية. وترأس الاجتماع رئيس اللجنة المنظمة رئيس اتحاد الدراجات، منصور بوعصيبة، وبقية الأعضاء. وتم خلال الاجتماع بحث الأمور التنظيمية المتعلقة باستقبال الوفود، وبالمراحل المختلفة للسباق خلال البطولة. يذكر أن المؤتمر الصحافي للكشف عن تفاصيل الحدث العربي سيقام 13 الجاري.