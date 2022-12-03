30 قارباً في سباق عيد الاتحاد بدبي اليوم

تشهد شواطئ جميرا ظهر اليوم تظاهرة رياضية بحرية تراثية احتفالاً بعيد الاتحاد الـ51 مع إقامة منافسات سباق القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، الجولة الثالثة من بطولة دبي، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الموسم الجاري. ومن المنتظر أن يجمع السباق اليوم ما يزيد على 30 قارباً.

وتحمل القوارب المشاركة في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً أسماء مميزة تحمل مضموناً من إرث الآباء والأجداد، ما يجعل للسباق رونقاً ونكهة، ومن ذلك مشاركة القوارب بينونة ومفارج وتواق واليارح ولاهوب وطوفان والداعي وسراب والطامي والعويسي وسلطان الخير وعقاب وقوارب أخرى.