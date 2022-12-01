بطولة آسيا للقوة البدنية تنطلق في دبي اليوم

تنطلق عند الساعة السابعة من مساء اليوم بطولة آسيا للقوة البدنية، التي ينظمها اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية في القاعة الرياضية لنادي دبي لأصحاب الهمم، وتستمر حتى الأربعاء المقبل، من خلال الاجتماع الفني الذي سيتم من خلاله اعتماد اللوائح الفنية للبطولة، بينما ستنطلق المنافسات الفعلية غداً.

ورحّب الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، برئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للقوة البدنية والبعثات المشاركة، متمنياً تحقيق طموحاتهم الفنية خلال البطولة التي يشارك فيها عدد كبير من اللاعبين واللاعبات، بما يعكس أهميتها ومكانتها.

وقال الشيخ عبدالله الشرقي: «يسعدنا استضافة البطولة في دولة الإمارات للمرة الثانية، ويسعدنا أنها تحقق أرقاماً قياسية غير مسبوقة خلال المشاركة الحالية، لذا وجهنا اللجنة المنظمة، برئاسة الأمين العام للاتحاد محمد المري، أن تكون الاستعدادات بشكل احترافي ومميز».

وأكد أن اتحاد الإمارات للعبة يعتز بالتعاون الوثيق مع جميع الاتحادات القارية، ومنها الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية، ويتطلع لتعاون أكبر يسهم بتحقيق نقلة نوعية مضافة، كما قدم الشكر للهيئة العامة للرياضة على دعمها، وإلى نادي دبي الرياضي لأصحاب الهمم لاستضافته البطولة، وتقديمه كل أشكال الدعم التنظيمي المميز، واصفاً ذلك بأنه نقطة الانطلاق نحو تنظيم بطولة مميزة من جميع الجوانب.

بدوره، أشاد رئيس الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية، الإيراني فرشاد، بالاستعدادات الرفيعة المستوى للجنة المنظمة، مؤكداً أنها تبشر بتنظيم بطولة ممتازة في دبي، خصوصاً أنها تحظى بمشاركة أبطال عالميين من القارة الآسيوية.

وتابع: «ندرك في الاتحاد الآسيوي أهمية إقامة البطولة في دبي، ونتقدم بالشكر إلى الشيخ عبدالله الشرقي، رئيس الاتحاد، لعمله الممتاز، وللجنة المنظمة برئاسة محمد المري، ومدير البطولة فيصل الزعابي، ونشعر بسعادة كبيرة لمشاركة لاعبي 29 دولة، وتحطيم الرقم القياسي السابق الذي تحقق في كازاخستان بمشاركة 20 دولة، وبالتأكيد نقدر جهود الجميع هنا في الإمارات لنجاح البطولة الأقوى والأكبر التي ينظمها الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية».