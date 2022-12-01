66 خيلاً تتنافس على ألقاب سباق «عيد الاتحاد» في ميدان اليوم

يستضيف مضمار ميدان العالمي بدبي، اليوم، سباق «عيد الاتحاد»، الذي ينظمه نادي دبي لسباق الخيل احتفالاً بعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات، بالتزامن مع الأمسية الرابعة في سباقات الموسم الجديد، وينافس على ألقابه 66 من نخبة الجياد المحلية والدولية.

ويتضمن برنامج الاحتفالية سبعة أشواط تقام جميعها على المسارات الرملية، ويبلغ إجمالي جوائزها 652 ألفاً و500 درهم، وترعاها القوات المسلحة والوحدات العسكرية في الدولة، ويشارك في مراسم تتويجها أبناء شهداء الوطن الأبرار، بجانب ممثلي القوات المسلحة والوحدات العسكرية بالدولة.

وتحمل ستة من الأشواط السبعة، أسماء إمارات الدولة، في حين خصص الشوط الخامس والرئيس لبطولة «دبي كريك مايل»، حيث تدشن الأمسية في السادسة مساءً، بالشوط الافتتاحي «أبوظبي» المقام برعاية القوات البرية، في شوط مخصص للخيول المبتدئة لمسافة 1200 متر، ويتبع بالشوط الثاني «دبي» برعاية القوات البحرية، ومخصص للخيول المبتدئة لمسافة 1400 متر رملي، ومن ثم الشوط الثالث «الشارقة» برعاية القوات الجوية، والمخصص أيضاً للخيول المبتدئة لمسافة 1200 متر، ويليه الشوط الرابع «عجمان» برعاية حرس الرئاسة، والمخصص لخيول التكافؤ لمسافة 1200 متر.

وتواصل الإثارة طريقها نحو الشوط الخامس والرئيس المقام تحت رعاية قوات الاحتياط، والمخصص لخيول فئة «ليستد» لمسافة (1600 متر) بجوائز تبلغ 132 ألف درهم، متبوعاً بالشوط السادس «أم القيوين ورأس الخيمة» برعاية «الطيران المشترك»، والمخصص للفئة المشروطة لمسافة 1600 متر، قبل أن يسدل الستار بالشوط السابع «الفجيرة» برعاية هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والمخصص لخيول فئة «التكافؤ» لمسافة 1400 متر رملي.

ويتضمن الحفل تخصيص جوائز نقدية لجمهور السباقات، وفق ما أعلن عنه نادي دبي لسباق الخيل أول من أمس في بيانٍ رسمي، بالإضافة إلى جوائز أخرى تشمل قسائم مقدمة من فندق الميدان، كما تم الإعلان عن جوائز عينية يبلغ عددها 26 جائزة إلكترونية ثمينة تشمل 15 هاتفاً متحركاً، وستة حواسيب محمولة (لابتوب)، إضافة إلى خمسة أجهزة لوحية (تاب)، وسيتم اختيار 12 فائزاً آخر يحصل كل منهم على مبلغ 500 درهم ضمن جوائز الـ6000 درهم، التي يتم توزيعها على أصحاب الحظ السعيد في سباقات المضمار، ما يرفع عدد الفائزين إلى 39 فائزاً، وسيتم السحب على هذه الجوائز بعد نهاية الشوط السادس، بقسائم مجانية توزع عند دخول المضمار.

وأكد عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، أن «نادي دبي لسباق الخيل يحرص دائماً على التفاعل مع المناسبات الوطنية والمجتمعية، فضلاً عن الفعاليات الكبرى مثل عيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات، ويسعدنا العمل مرة أخرى بالشراكة مع وزارة الدفاع للاحتفاء بهذه المناسبة المهمة، ونشكرهم على دعمهم».

وتأتي رعاية القوات المسلحة والوحدات العسكرية للحفل، تكريماً لما تقدمه القوات المسلحة الباسلة من أروع آيات التضحية والفداء، بما تسطره من بطولات وتحققه من إنجازات مشرفة في كل المهام الموكلة إليها داخل الدولة وخارجها.