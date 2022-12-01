نهائي بطولة كأس «عيد الاتحاد» للبولو السبت

تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات بطولة كأس «عيد الاتحاد» للبولو في إطار الاحتفال بعيد الاتحاد الـ51، وتستضيف منافساتها ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتختتم يوم بعد غدٍ السبت.

تحدد المباراتان اللتان تجمعان فريقي الحبتور وغنتوت في الأولى، وفريقي انكورا وبن دري في الثانية، هوية الفريقين اللذين سيتأهلان للمشاركة في نهائي كأس البطولة وموقف بقية الفرق الخمسة المشاركة.

وكانت نتائج المباريات التي أقيمت أول من أمس قد شهدت فوز انكورا على الحبتور بستة أهداف مقابل أربعة، وفاز في الثانية فريق غنتوت على مهرة بسبعة أهداف مقابل أربعة.