اتحاد الدراجات يستعد لاستضافة بطولة العرب 18 الجاري

يكثّف اتحاد الدراجات استعداداته لاستضافة البطولة العربية التي تنطلق 18 الجاري بمشاركة 15 دولة، ونحو 400 دراج من مختلف الفئات، حيث تقام المنافسات من خلال بطولة الطريق، والدراجات الجبلية، وأصحاب الهمم.

وأكد الأمين العام لاتحاد الدراجات، ياسر الدوخي، أن الاتحاد يواصل عمله من خلال اجتماعات متتالية لإنهاء التجهيزات الفنية واللوجستية الخاصة باستضافة الحدث، حيث يجرى حالياً إعداد المسارات الخاصة بالسباق، والعمل على التنسيق العام مع كل الجهات، وتجهيز استقبال الضيوف، والعديد من الأمور المتعلقة بالمنافسات.

ولفت الدوخي إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحافي يوم 13 الجاري للإعلان عن التفاصيل النهائية الخاصة بالبطولة، واللجنة المنظمة وأعضائها، والعدد النهائي للمنتخبات المشاركة، وكذلك اللاعبين، وكل مسارات السباق.

وفي ما يتعلق بإعداد المنتخب الوطني، أكد الدوخي أن تجهيزاته تسير وفق الخطة الموضوعة لها، حيث سيقيم معسكراً داخلياً الأسبوع المقبل، في خورفكان.

وأشار إلى أن ما تحقق في البطولة العربية التي أقيمت بمصر أخيراً، إضافة إلى الإنجازات الأخرى، سيكون دافعاً من أجل تحقيق المزيد من الميداليات الملونة في هذا التجمع العربي.