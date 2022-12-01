قادة فرق الرغبي يجتمعون في «ذا ڤيو آت ذا بالم»

اجتمع قادة الفرق واللاعبون والمدراء الفنّيون المشاركون في بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرغبي، إحدى جولات سلسلة إتش إس بي سي العالمية لسباعيات الرغبي، والقادمين من 18 دولة، في منصة المشاهدة «ذا ڤيو آت ذا بالم»، وتنطلق البطولة 9 الجاري على إستاد السيفنز.

وقال كابتن فريق أستراليا للرجال نيك معلوف: «من الرائع أن نعود إلى دبي، ولطالما كانت البطولة من عطلات نهاية الأسبوع الممتعة لأن الجمهور داعم جداً والتشجع شديد التميز. أنا أرى أن كل الظروف مناسبة للرغبي، وستكون بطولة رائعة، وأتطلع إلى مباريات حماسية».