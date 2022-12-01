عودة أصحاب الهمم من «الألعاب العالمية» مكللين بـ 25 ذهبية

عادت بعثة منتخب أصحاب الهمم عن طريق مطار دبي بعد المشاركة في دورة الألعاب العالمية للكراسي المتحركة والبتر «IWAS» التي أقيمت في مدينة «فيا ريال» البرتغالية، واستطاع أبطال المنتخب أن يحلوا ثالثاً من بين 32 منتخباً من كل أنحاء العالم، بعد أن أحرزوا 25 ذهبية و26 فضية و17 برونزية في رياضات ألعاب القوى ورفعات القوة والسباحة.

وتوجه الأمين العام للجنة البرالمبية الوطنية، ذيبان المهيري، بالتهنئة لجميع أعضاء البعثة على سلامة الوصول والأداء المتميز. وأكد أن «ما حدث في البرتغال يفتح الآفاق لسقف طموحاتنا جميعاً للمزيد من التميز، واعتلاء منصات التتويج في قادم البطولات».