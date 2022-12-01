القوارب الشراعية 22 قدماً تُبحر السبت ابتهاجاً بـ «عيد الاتحاد»

تشهد شواطئ جميرا، ظهر يوم بعد غد السبت، إقامة منافسات سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً (الجولة الثالثة والختامية من بطولة دبي 2022-2023)، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتزامن مع عيد الاتحاد الـ51.

وذكر بيان صحافي: «من المنتظر أن يشهد سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً مشاركة كبيرة من قبل النواخذة والملاك والبحارة باعتبار أن الجولة تعتبر حاسمة ومحطة ختامية في منافسات بطولة دبي التي تشتمل على فئتين، الأولى للشباب تحت 21 عاماً، والثانية للناشئين تحت 16 عاماً».