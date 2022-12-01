حلبة «مرعب» تحتفي بعيد الاتحاد مع الاستعراض الرملي والحر

ينظم نادي ليوا الرياضي في منطقة الظفرة فعاليات مهرجان الاتحاد، غداً وبعد غد، عبر انطلاق الاستعراض الحر للسيارات غداً في حلبة مرعب، ثم انطلاق الاستعراض الرملي للسيارات على تل مرعب يوم بعد غد، ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الاتحاد الـ51.

وتنطلق غداً منافسات الاستعراض الحر للسيارات مع ثلاث فئات، هي فئة الـ«تي» وفئة الـ«إن» وفئة الـ«إس»، وستكون هناك مجموعة من التصفيات تستمر حتى اختيار الفائز، فيما تنطلق بعد غد بطولة الاستعراض الرملي التي من المتوقع أن تصل من خلالها المنافسة إلى أرقام عالية، خصوصاً المتسابقين ومحترفي هذه الرياضة من المملكة العربية السعودية.

من جهته، رحب رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، عبدالله القبيسي، بكل المشاركين من خلال المنافسات التي ستقام في عيد الاتحاد، وشدد في بيان صحافي على أن الإقبال الشبابي والحضور المتوقع سيكون كبيراً، خصوصاً أن كلا الفئتين تجد حضوراً ورغبة كبيرة من أجل المشاركة والاستمتاع بالمغامرة.