منتخب الغولف يبدأ مشواره العربي اليوم

يدشّن منتخب الغولف مشواره اليوم في منافسات البطولة العربية 41 للرجال، المقامة على ملعب لاسيغال في مدينة طبرقة التونسية، وتستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة 50 لاعباً يمثلون 13 دولة، هي: الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، قطر، سلطنة عمان، العراق، لبنان، ليبيا، مصر، فلسطين، الصومال، تونس، يتنافسون لحصد القاب البطولة على المستويين الفردي والفرقي، وتنظمها الجامعة التونسية للغولف، وتحت إشراف الاتحاد العربي.

ويمثل منتخب الإمارات أربعة لاعبين، هم: حسن المشرخ، وراشد العمادي، وراشد الجسمي، ومحمد سكيك.

ويخوض المنتخب منافسات البطولة بمواجهة منتخبي السعودية والبحرين، ضمن المجموعة الأولى.