الشارقة يتصدر دوري الصالات بـ 15 نقطة

فاز فريق الشارقة على دبا الحصن 6-5 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري كرة قدم الصالات، أول من أمس، ليحصل على ثلاث نقاط ثمينة، رفعت رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول، بينما تراجع دبا الحصن للمركز الثالث بـ13 نقطة.

وفي قمة كروية ثانية، فاز البطائح على خورفكان 5-3، ليصبح رصيد البطائح 14 نقطة في المركز الثاني، بينما تراجع خورفكان إلى المركز الرابع برصيد 11 نقطة.

وفاز مليحة على اتحاد كلباء 4-3 ليصبح رصيد مليحة 10 نقاط في المركز قبل الأخير، وكلباء ثلاث نقاط في المركز الأخير.