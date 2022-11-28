الشارقة ينجو من مصيدة العين في دوري اليد

حقق حامل اللقب، فريق اليد في نادي الشارقة، انتصاراً صعباً على مضيفه العين، بفارق ثلاثة أهداف، وبنتيجة (32-29)، في مباراة جمعتهما، أول من أمس، في ختام الجولة الثالثة من الدور التمهيدي في دوري اليد، والتي سجلت فوز الجزيرة على ضيفه دبا الحصن بواقع (31-28).

واستهلت الجولة، الجمعة الماضي، بإقامة مباراتين، نجح خلالهما النصر في اقتناص انتصاره الأول في الدوري على ضيفه الوصل (31-27)، قبل أن يفرض شباب الأهلي التعادل على مضيفه مليحة بواقع (24-24).

وابتعد الشارقة في صدارة الترتيب العام بالعلامة الكاملة، ورصيد تسع نقاط، بفارق نقطتين عن الوصل وشباب الأهلي، اللذين دخلا في شراكة على المركز الثاني، وليتقدم الجزيرة إلى المركز الثالث برصيد ست نقاط، فيما أهدى انتصار النصر الدخول في شراكة على صعيد المركز الرابع مع كل من العين ودبا الحصن برصيد خمس نقاط لكل منهما، وليقبع مليحة بالمركز الثامن والأخير برصيد ثلاث نقاط.