فوز دبا الحصن والإمارات وحتا و«غلف» في دوري الأولى

فاز فريق الإمارات أمس على فريق مسافي بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ12 لدوري الدرجة الأولى، إذ سجل أهداف «الصقور» كل من البرازيلي دياغو سيلفا هدفين (20 و85) وواندرسون كوستا (46).

وفاز دبا الحصن على ضيفه الجزيرة الحمراء 2-1، حيث سجل للفائز البرازيليان جيلمار (5) وباولو هنريكو (57)، بينما سجل للجزيرة الحمراء علي صنقور (90+5). وفاز حتا على جاره مصفوت 3-1، وسجل لحتا أنيس كريمي (32) وراشد عيسى (39) وعلي عيد (63)، ولمصفوت البرازيلي باولو هنريكي (8).

وفجر فريق «غلف إف سي» مفاجأة بتغلبه على الحمرية 2-1. سجل للفائز التشادي أنور سوسال (38) والسنغالي محمد ديوب (58)، بينما سجل للحمرية البرازيلي جارد أوليفيرا (30). وبات رصيد دبا الحصن 24 نقطة في المركز الأول، يليه حتا 23، ثم الجزيرة الحمراء والإمارات 21، والعربي 20، ولكل من مسافي والذيد والحمرية 18، ثم مصفوت والتعاون 17، وغلف إف سي 16، والرمس والعروبة 12، والفجيرة 9 وسيتي 8، ثم بينونة وفرسان هسبانيا 6.