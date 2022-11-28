العرياني يتصدر اليوم الأول من التقييم الرابع لتصنيف «التراب»

تصدر الرامي وليد العرياني ترتيب اليوم الأول من البطولة السابعة التي ينظمها اتحاد الإمارات للرماية، والتي تقام على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف، بمشاركة 20 رامياً ورامية.

وتعد هذه البطولة بمثابة التقييم «الرابع» والأخير لتصنيف لاعبي منتخب الإمارات لرماية الأطباق من الحفرة «التراب»، قبل اختيار تشكيلة اللاعبين للمنتخب الأول.

وحقق العرياني 69 طبقاً من أصل 75 طبقاً، بينما تساوى في المركز الثاني كل من مشعل البناي وأحمد الحمادي برصيد 68 طبقاً لكل منهما، فيما احتل المركز الرابع سيف الشامسي برصيد 66 طبقاً. كما تساوى كل من ظاهر العرياني ويحيى المهيري في المركز الخامس برصيد 65 طبقاً، ثم الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم سابعاً برصيد 59 طبقاً. وعلى صعيد منافسات أصحاب الهمم، تصدر اليوم الافتتاحي الرامي محمد الهاشمي، برصيد 59 طبقاً، وتلاه محمد الحبسي برصيد 57 طبقاً، وحل سيف هلال ثالثاً برصيد 52 طبقاً.

وعلى صعيد منافسات السيدات، احتلت عائشة الياسي المركز الأول برصيد 58 طبقاً، وتلتها فاطمة محمد برصيد 56 طبقاً، ثم عائشة بنت حاتم ثالثاً برصيد 39 طبقاً.