عمر بن حنيفة: «سوبر الصالات» الإنجاز الأول لكلباء ولن يكون الأخير

قال رئيس اللجنة المؤقتة لنادي اتحاد كلباء، المستشار عمر حسن بن حنيفة، إن الفوز في المباريات الثلاث الأخيرة ومنها الفوز بكأس السوبر تعكس الخطوات الصحيحة التي تم القيام بها لكي يستعيد فريق الصالات بريقه ويعود إلى مكانته الفنية المعروفة بين فرق الإمارات، بعد أن قام النادي بخطوات صحيحة مهدت للنجاح في المباريات. وشدد على أن طموحات الفريق كبيرة جداً، وأن «إنجاز كأس السوبر الأول لكلباء لكنه لن يكون الأخير».

وكان فريق كلباء لكرة الصالات فاز على الشارقة بثلاثية نظيفة وعلى خورفكان في نهائي كأس السوبر بفارق ركلات الترجيح (4-3)، وواصل نتائجه الإيجابية وفاز على الحمرية (4-1) في الدوري بعد مرحلة نتائج متواضعة تعرض لها في فترة سابقة.

وقال بن حنيفة لـ«الإمارات اليوم»: بعد تسلمنا مهمة إدارة النادي راجعنا النتائج السابقة، وكانت مثقلة بالخسارات ولم نجد رداً مقنعاً من قبل المدرب السابق الذي تم تغييره بانتداب البرازيلي مارسيلو، والذي قبل المهمة رغم صعوبتها وتمكن من تصحيح الوضع. وأضاف: نتطلع إلى تحقيق النتائج الإيجابية التي تقود نمور الصالات للمشاركة في البطولات وتحقيق طموحه. وثمن الدعم الكبير الذي يحظى به الفريق من إدارة النادي والجمهور. وقال أيضاً:

«نتطلع إلى أن نتمكن من الوجود مع فرق «البلاي أوف» وبعدها لكل حادث حديث حيث لا يفصلنا عن ذلك سوى نقاط قليلة». عمر بن حنيفة: نتطلع إلى أن نتمكن

من التواجد مع فرق «البلاي أوف».