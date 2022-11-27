الظفرة يتأهل إلى ربع نهائي الكأس بعد «لبس تحكيمي»

شهدت مباراة الظفرة وضيفه عجمان أمس في إياب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، واقعة تحكيمية مثيرة للجدل حين انتظر حكم المباراة ما يقارب 10 دقائق بعد نهاية اللقاء من أجل إعلان تأهل أصحاب الأرض الظفرة إلى ربع النهائي، وذلك بعد أن فاز 2- صفر في حين كان لقاء الذهاب انتهى بخسارة الظفرة 1-3، لتصبح النتيجة النهائية 3-3، ما جعل الحكم يعتقد أن المباراة ستذهب إلى ركلات الترجيح.

وحين كان لاعبو الفريقين على أرضية الملعب بانتظار تنفيذ ركلات الترجيح، أعلن الحساب الرسمي على (تويتر) لنادي عجمان أن المباراة ذاهبة إلى ركلات الترجيح، لكن الحكم خالد نجم اجتمع مع مراقب اللقاء ياسر بومجيد الذي أجرى بدوره مكالمة هاتفية لفترة طويلة قبل أن يقرر إعلان تأهل الظفرة لمواجهة النصر في ربع النهائي. يذكر أن قاعدة الهدف خارج الأرض تم إلغاؤها من قبل العديد من الاتحادات الكروية في العالم، لكنها لاتزال مطبقة في الإمارات. وكان كلاوديو رافائيل وضع الظفرة في المقدمة في الدقيقة 53، وسجل محمد رايحي هدفاً في الدقيقة 7+90 ليضمن لفريقه بطاقة التأهل. وأكملت فرق الوحدة والظفرة والشارقة عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم عقب تخطيها أمس عقبة كلباء وعجمان وبني ياس على التوالي في إياب الدور الأول من المسابقة، لتنضم بذلك إلى كل من النصر والجزيرة وخورفكان التي كانت تأهلت بدورها أول من أمس للمرحلة الثانية التي تشهد بداية مشاركة كل من العين وشباب الأهلي بعد غيابهما عن المرحلة الأولى بصفتهما بطل ووصيف النسخة الماضية. وتقام مباريات اليوم الأول من ذهاب ربع النهائي يوم الأحد 11 ديسمبر وتجمع بين شباب الأهلي مع الجزيرة والشارقة في مواجهة خورفكان، بينما تجمع مباريات اليوم الثاني يوم الاثنين 12 ديسمبر بين الظفرة والنصر والعين أمام الوحدة، وتلعب مباريات إياب ربع النهائي يومي الخميس والجمعة 15 و16 ديسمبر.

وفي المواجهة الأولى، كرر فريق الوحدة انتصاره على مستضيفه كلباء إياباً بنتيجة 5-1 بعد فوزه في الذهاب 2-1 ليتأهل «العنابي» بالفوز 6-2 في مجموع المباراتين، لكن صعوده لم يكن سهلاً إذ استقبلت شباكه هدفاً مبكراً في الدقيقة 19 بواسطة لاعبه أحمد جشك، عادل به نتيجة الذهاب، لكن الوحدة نجح في التماسك وسجل أربعة أهداف بواسطة كل من جواو بيدرو «د 48» وأحمد رفعت «د 57» وسبستسيان تيغالي هاتريك «د 86 و90 و3+90» ليحصل بذلك «العنابي» على بطاقة التأهل.

وفي المباراة الأخيرة، تأهل الشارقة بصعوبة رغم خسارته على ملعبه أمام بني ياس 2-3 مستفيداً من فوزه ذهاباً 3-صفر، ليحصل على بطاقة التأهل بالفوز 5-3 في مجموع المباراتين. وسجل أهداف الشارقة ماكيتي ديوب في الدقيقة 40، وعثمان كمارا في الدقيقة 85، بينما جاءت أهداف «السماوي» بواسطة رفائيل إلياس (هاتريك) في الدقائق 30 و42 و53.

مباريات ربع النهائي

11 ديسمبر

شباب الأهلي - الجزيرة

الشارقة - خورفكان

12 ديسمبر

الظفرة - النصر

العين - الوحدة