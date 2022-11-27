الشارقة يقسو على الظفرة.. وينتزع صدارة السلة

قسا فريق الشارقة على ضيفه الظفرة، عقب الانتصار العريض الذي حققه بفارق 28 نقطة (85-57)، أول من أمس، في ختام الجولة الافتتاحية من إياب الدور التمهيدي في دوري كرة السلة، التي سجلت فوز الوحدة على مضيفه الوصل (100-81).

واستهلت الجولة مساء الخميس الماضي بلقاء وحيد، نجح خلاله النصر في تحقيق الفوز على ضيفه البطائح بواقع (100-94).

وانتزع الشارقة صدارة الترتيب العام برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي الذي يخضع للراحة في هذه الجولة، فيما انفرد النصر بالمركز الثالث برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصل الرابع، وواصل فريقا البطائح والوحدة شراكتهما على المركز الخامس برصيد تسع نقاط لكل منهما، وليحافظ الظفرة على مركزه السابع والأخير برصيد سبع نقاط.

ونجح الشارقة في تحقيق انتصاره على الظفرة بنيل لاعبي «الملك» الأفضلية المطلقة بالمراحل الأربع للمباراة، بواقع (28-20 و26-15 و16-11 و15-11).

بدوره، فرّط الوصل في فرصة إنهاء الربع الأول متقدماً بواقع (22-20)، بعد أن نجح الوحدة في استعادة زمام المبادرة، وقلب نتيجة المباراة لمصلحته بنيل لاعبي «العنابي» الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والثالث، ثم الربع الرابع بواقع (32-18 و24-23 و24-18).