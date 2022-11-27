«كيرليس ديل روك» يحتفظ بلقب «مجاني ستيكس» في ميدان

احتفظ الجواد «كيرليس ديل روك» بشعار «إسطبلات العجبان»، وإشراف المدرب الوطني أحمد المحيربي، بلقبه في بطولة «مجاني ستيكس» المخصصة للخيول العربية لفئة «جروب 2» لمسافة 1900 متر رملي، عقب فوزه، أول من أمس، في الشوط الافتتاحي، في ثالث سباقات مضمار ميدان في موسمه الجديد، الذي نظّمه، أول من أمس، نادي دبي لسباق الخيل، ورعت أشواطه السبعة التي جرت جميعها على المسارات الرملية «لونجين»، بإجمالي جوائز تبلغ 642 ألفاً و500 درهم، في حفل اجتذب 88 من صفوة الجياد المحلية والدولية.

وخطف الجواد «فاساري» بشعار «يونيون» للسباقات وعبدالله المعمري، بإشراف المدرب مصبح المهيري، الأنظار، بفوزه بلقب الشوط الخامس والرئيس للأمسية «لونجين ماستر كوليكشن»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «هانديكاب» لمسافة 1200 متر، البالغة جوائزه 105 آلاف درهم.

ونجح الفارس فرنادو هارا في قيادة الجواد «كيرليس دي روك» لتكرار سيناريو العام الماضي، واكتساح منافسيه في «مجاني ستيكس»، بعد أن قطع الجواد المنحدر من نسل الفحل «داحس» خط نهاية الشوط الافتتاحي بزمن بلغ دقيقة وسبع ثوانٍ و44 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن صاحب المركز الثاني الجواد «بركة»، المملوك لسلطان علي، وبإشراف المدرب الوطني أحمد بن حرمش، وبقيادة الفارس راي داوسون. بدوره، استطاع الفارس أنطونيو فريزو قيادة الجواد «فاساري» للعودة إلى سكة الانتصارات، بعد قيادته في الشوط الخامس والرئيس، للتفوق على سبعة من منافسيه، وقطع خط نهاية الشوط بزمن بلغ دقيقة و11 ثانية و81 جزءاً من الثانية، بفارق طولين وربع الطول عن صاحب المركز الثاني الجواد «مترفع» بشعار «شادويل»، وإشراف المدرب مصبح المهيري، وقيادة الفارس دين أونيل.

وفي بقية النتائج، تمكن الجواد «إيلاند رول» لحمدان السبوسي، وبإشراف المدرب أحمد بن حرمش، وقيادة الفارس ريان داوسون، من فرض سيطرته في سباق «جراديوت ستيكس»، الذي جرى في الشوط الثاني، وخصص لخريجي مزاد سباقات دبي، الذي امتد لمسافة 1400 متر، بجوائز بلغت 100 ألف درهم، فيما ظفر المهر «رويال دبي» لسعيد الرحومي، وإشراف المدرب بوبات سيمار، وقيادة الفارس باتريك كوسغريف، بلقب الشوط الثالث الذي خصص للخيول المبتدئة من عمر سنتين، وامتد لمسافة 1400 متر، بجوائز بلغت 82 ألفاً و500 درهم.