خميس والمطروشي يحملان علم الدولة في الألعاب العالميّة

حمل البطلان محمد خميس ومريم المطروشي علم الدولة في افتتاح دورة الألعاب العالمية للكراسي المتحركة والبتر «IWAS» بمدينة «سان انطونيو» في لشبونة، بمشاركة 34 وفداً و500 لاعب.

ويشارك الوفد الإماراتي بـ78 فرداً ما بين إداريين وأجهزة فنية ولاعبين، يشاركون في ثلاثة ألعاب هي السباحة ورفعات القوة وألعاب القوى في مسابقات السرعة والرمي (القرص، الرمح والصولجان) ودفع الغلة.

من جهته، أعرب محمد خميس عن طموحه خلال الألعاب العالمية بتقديم مستوى مشرف، وأنه جاء للبرتغال للمنافسة على المراكز الأولى، والدفاع عن السمعة الكبيرة لرياضة رفعات القوة الإماراتية.